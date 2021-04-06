HaberTürk yazarı Yılman: Yunan basınına; “Mavi Vatan kışkırtıcısı tutuklandı” manşetiyle nanik yapma fırsatı verilmemeliydi

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Mezlis Başkanı Mustafa Şentop’un, "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesiyle başlayan tartışmaların ardından bildiri yayımlayan emekli amirallerin gözaltına alınmasını “Olmamalıydı” diye eleştirdi.

İçinde bulunulan tartışma iklimini ve yaşananları, “Deja vu dedirten Ergenekon, Balyoz dönemlerine benzer işler” diyerek değerlendiren Yılman, yazısında şunları kaydetti:

“Sabahın köründe evlerinde aramalar, taramalar filan. Olmamalıydı. Daha üç beş gün evveline kadar iktidara en yakın televizyon kanallarının vazgeçilmez ismi olan; “Mavi Vatan” retoriğinin sahibi Cem Gürdeniz’e ve Ergenekon, Balyoz yalanları ile FETÖ tarafından yıllarca mağdur edildiğini bildiğimiz TSK’nın eski mensuplarına bu muamele reva görülmemeliydi.

Yunan basınına; “Mavi Vatan kışkırtıcısı tutuklandı” manşetiyle nanik yapma fırsatı verilmemeliydi.”

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