HaberTürk yazarı Yılman: YÖK’ün attığı son adım, umarım eski dönemlerde akademik hırsızlık yapmış olanların kariyerlerinin üzerine oturur!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, YÖK'ün para karşılığı ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlara suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, "YÖK’ün attığı son adım, umarım eski dönemlerde akademik hırsızlık yapmış olanların kariyerlerinin üzerine oturur!" yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Aldığım kesin bilgiye göre YÖK bu soruşturmaları ile kamu görevini sonlandıracak bir süreci de başlatıyor.Dilerim geriye dönük de bir şeyler olur. İnşallah; hırsızlıkla elde ettiği halde akademik unvanı ile böbürlene böbürlene ortalıkla gezinen intihalcilere de dokunulur! Utanç verici gerçekten." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez ama bu ülkede dolandırıcılığı kanıtıyla ortada olan tiplerin üniversite de hocalık yapmasına bile göz yumuluyor. Bu tiplere gelecek nesillerimizin yüksek öğretimini emanet etmek korkunç bir sorumsuzluk! Toplum içinde dahi gezmemesi lazım bu tiplerin ama geziyorlar. Hem de burunları beş karış yukarlarda." görüşünü savundu.

Yılman, "Umarım YÖK’ün attığı son bu adımın bir tanesi de eski dönemlerde akademik hırsızlık yapmış olanların kariyerlerinin üzerine oturur! Oturur da en azından gelecek dönemdeki gençler bu aymazlardan kurtulur!" ifadesini kullandı.

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