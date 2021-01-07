HaberTürk yazarı Yılman: Sinovac aşısının mevcut durumda sadece Türkiye’de değil dünyanın hiçbir yerinde kullanılmaya başlanması mümkün değil

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, kendisinin de gönüllü olduğu Sinovac aşısına ilişkin olarak, "Mevcut durumda sadece Türkiye’de değil dünyanın hiçbir yerinde kullanılmaya başlanması mümkün değil. Çünkü aşının henüz dünya üzerinde tamamlanmış bir Faz 3 çalışması yok!" değerlendirmesini yaptı.

Yılman, "Dolayısıyla Türkiye’ye ulaşan 3 milyon doz Sinovac aşısının resmi olarak 14 günlük laboratuvar değerlendirme sürecinin sonunda kullanımına başlayacağı yönündeki bilgiler doğru değil. Türkiye, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerde devam etmekte olan Faz 3 çalışmasıyla ilgili ara ya da erken denilen sonuçlar açıklandı ama aşının halk tarafından kullanımı için bu ülkelerdeki bir çalışmanın yüzde yüz tamamlanmış olması gerekiyor. Serhat Ünal Türkiye’deki çalışmada sona yaklaşıldığını ifade ediyor. 13 bin kişi hedeflenen deneyde 10 bin kişiye yakın gönüllünün aşı sürecinde iki doz da tamamlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Yılman, "Ancak tam sonuç açıklayabilmeleri için ya 13 bin kişi hedefine ulaşılmış olması gerekiyor.Ya da bugüne kadar yapılan çalışmada 40 deneğin Covid 19’a yakalanmış olması... Biraz karışık bir durum biliyorum ama tüm dünya üzerinde yapılan Faz 3 aşı çalışmalarında izlenen yöntem bu ve bu yöntemin dışına çıkılması da mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

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