HaberTürk yazarı Yılman: Pandemi var diye ülkenin Cumhurbaşkanı’nın da halkın uyması gereken yasaklara aynı biçimde uymasını beklemek nasıl bir kafa?

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemekte Koronavirüs tedbirlerine uyulmamasına gelen eleştirilere yönelik, "Pandemi var diye ülkenin Cumhurbaşkanı’nın da halkın uyması gereken yasaklara aynı biçimde uymasını beklemek nasıl bir kafa?" yorumunu yaptı.

Yılman yazısında, "Pandemi var doğru.Ve ülkenin en az hasarla çıkabilmesi için de bizlere türlü yasaklar getiriliyor o da doğru! Ama arkadaş…Pandemi var diye ülkenin Cumhurbaşkanı’nın da halkın uyması gereken yasaklara aynı biçimde uymasını beklemek nasıl bir kafa? Yahu 'Katar, Azerbaycan dışında bizi sallayan yok! Yabancı sermaye sırf bu iki ülkeye kalırsa yandık bittik mahvolduk. Yeter artık düzeltin şu dış politikamızı da nefes alalım' diyen biz! Düzeltmek için gayret gösteriyor diye yerden yere vuran yine biz! Ne yapsın yani Cumhurbaşkanı?" görüşünü savundu.

Yılman, "Dış politikamız ve ekonomimiz bu kadar sorunlu iken; 'Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil! Irak’ın Başbakanı değil ABD’nin yeni başkanı bile gelse olabildiğince mesafeli olalım çünkü pandemi var!' filan mı desin! İsterseniz çıkmasın hiç dışarı... Otursun Beştepe’de. Mevcut durumu düzeltmek adına başka bir ülkeye filan da gitmesin. Kesinlikle başka ülke liderlerini de kabul etmesin! Ve oldu olacak ülke adına her ne yapacaksa bizim gibi 'zoom' üzerinden yapsın!" ifadesini kullandı.