HaberTürk yazarı Yılman: Müsilaj denilen doğal olay bir sürpriz değil bana göre, ilahi bir mesaj!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Marmara Denizi ve Karadeniz'de görülen deniz salyasına (müsilaj) ilişkin olarak, "Müsilaj denilen doğal olay bir sürpriz değil bana göre. İlahi bir mesaj! Çünkü belki dışarı vurmuyordu ama yıllardır kendi içinde yaşıyordu o acıyı Marmara… Çok direndi… Çok çabaladı ve önündeki tehlikeyi göremeyen, görmek istemeyen biz insanoğlunun duyarsızlığına, kifayetsizliğine, kibrine karşı da sonunda çektiği ızdırabı göstermek için içindeki tüm kirliliği kustu!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman yazısında, "İstanbul’u beton yığınına çevrilmesine izin verenler, göz yumanlar azıcık duyarlı davranmış ve tedbirini alabilmiş olsaydı Marmara, çocukluğumdaki Marmara kadar temiz kalabilirdi ve sadece ben değil, torunlarım da burnunun dibinde dehşetengiz bir deniz varken kilometreleri devirip başka denizlere açılmak zorunda kalmazdı. Hülasa… Musilaj denilen doğal olay bir sürpriz değil bana göre. İlahi bir mesaj! Çünkü belki dışarı vurmuyordu ama yıllardır kendi içinde yaşıyordu o acıyı Marmara… Çok direndi… Çok çabaladı ve önündeki tehlikeyi göremeyen, görmek istemeyen biz insanoğlunun duyarsızlığına, kifayetsizliğine, kibrine karşı da sonunda çektiği ızdırabı göstermek için içindeki tüm kirliliği kustu! 'Yeter artık!' diyor. 'Yeter!" ifadesini kullandı.

Yılma şunları kaydetti:

“Zaten yapacağınız tüm kötülükleri yaptınız bana... Bir de şimdi ortadan bir yerlerden ayırıp üzerime koca koca köprüler kurmayı, milyonlarca ton yeni betonlar dökmeyi planlıyorsunuz! Hakikaten bıktırdınız! Benim doğamla, kimyamla bu kadar oynamaya hakkınız yok! Vazgeçin artık şu Kanal İstanbul sevdanızdan!” diyor…"