HaberTürk yazarı Yılman: İçimden bir his seçimin ne zaman yapılacağına karar verilmiş, "6 Kasım 2022'ye hazırlık başladı" diyor!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "İçimden bir his seçimin ne zaman yapılacağına karar verilmiş diyor... Onun yalancısıyım tabii… Diyor ki; '6 Kasım 2022'ye hazırlık başladı Sevilay!' Haklı olabilir çünkü öyle bir hava esiyor zira" dedi.

Yılman, "Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son zamanlarda AK Parti’nin iktidar olduğu dönem boyunca yaptıklarına, icraatlarına ısrarla vurgu yapması kampanyaya başladığının izlenimini verdiriyor. Sadece bu değil başka konularda da kıpırdanma var. Mesela milletvekili olmayı düşünen bazı isimlerin liderlerin karar aşamasında isminin favoriler arasında olması için şimdiden saha çalışmalarına başladığını görüyorum. Yani iç sesim doğruyu söylüyorsa Cumhur İttifakı yola çıktı Kasım 2022 için. Bu durumun Cumhur İttifakı'nın yarışa 2-0 önde başladıklarının bir göstergesi olduğunun altını da çizeyim. Hatta 4-0 bile denebilir. Çünkü rakiplerin durumu berbat görünüyor. Bırakın kimin aday gösterileceği konusunu daha olabilecek isimler üzerinde bile bir fikir birliği yok!" düşüncesini dile getirdi.

Kulis bilgilerini de aktaran Yılman, CHP tarafından 'Kılıçdaroğlu’nun aday olması hususunda ciddi bir heyecan ve PR çalışması olduğunu' belirterek, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli olduğu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bu ataklardan da epeyce huzursuzluk duymaya başladığı ona yakın isimler tarafından da aktarılıyor" dedi.

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