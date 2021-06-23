HaberTürk yazarı Yılman: HDP iddianamesinin kabul edilmesinde MHP’nin izlediği ısrarlı politika, MHP’ye büyük kazanç sağladı ve sağlayacak

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabulüyle ilgili olarak, "İddia ediyorum; iddianamenin kabul edilmesi hususunda MHP’nin izlediği ısrarlı politika kesinlikle MHP’ye büyük kazanç sağladı/sağlayacak..." dedi.

Yılman, "Bu davanın iddianamesinin kabulü bile HDP seçmeninin bir kez daha konsolide olmasına yetti. Ama konsolide olan sadece HDP seçmeni değil. Milliyetçi, ülkücü seçmen ile ilgili de aynı durum söz konusu. İddia ediyorum; iddianamenin kabul edilmesi hususunda MHP’nin izlediği ısrarlı politika kesinlikle MHP’ye büyük kazanç sağladı/sağlayacak... Ben MHP’ye küskünler için bir geri dönüş bileti olduğuna inanıyorum bu davanın başlamış olmasının. Bugün bir anket yapılsa partinin oy oranının birkaç ay öncesinin üzerinde bir seyirde olduğu görülecektir" yorumunu yaptı.

Yılman, "Merkez sağda, ortada ya da solda olan siyasi partilerin neyi kazanıp kazanamayacağı ise davanın sonucuna bağlı olarak belirlenecek. HDP’nin kapatılmaması halinde oy veren seçmen kesintisiz bir biçimde partisini desteklemeye devam edecektir ama şu da kesin ki; aksi durumda da o seçmenin yöneleceği adres kapatma davasına başından sonuna kadar net tavır almış bir adres olacaktır" düşüncesini dile getirdi.

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