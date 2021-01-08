HaberTürk yazarı Yılman’dan Sabah gazetesi yazarı Kaplan’a: Twitter merkezine Türkiye’den Trump'ı destekleyen yorumundan utanç duydum

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Trump'ı destekleyen yorumunu görünce utanç duyduğunu yazdı.

Yılman yazısında, "Aklı başında olan herkesin; 'Demokrasiye darbe, kalkışma!' olarak nitelediği bu olaylar üzerinden; 'Akım' diyecekken 'Karayım' deyiveren Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’a da izninizle iki çift laf etmek istiyorum. Bilindiği gibi Trump da sıkı bir Twitter kullanıcısı. Seçimden önce de sonra da o alanı kullanarak taraftarlarını hep domine etmiştir. Kongre baskını tertibinde de aynı yolu izledi Kışkırtıcı dili, üslubu ile destekçilerine sürekli; 'Seçimleri bizden çaldılar! Hile yaptılar!' diyerek gaz vermeyi hiç kesmedi." değerlendirmesini yaptı.

Yılman, "Tabii kendileri de Amerikalı olan Twitter’ın merkezindeki insanlar Trump’ın kışkırtması yüzünden ülkelerinde yaşanan demokrasi ayıbının daha fazla devam etmemesi, ölümle sonuçlanan olayların daha da büyümemesi için önce Trump’ın konu hakkındaki tweet'ini etkileşime kapattı sonra da hesabına kısıtlama uyguladı. İşte zaman zaman ülkemizde de benzer durumlarda başvurduğu bu yöntem niyeyse kendisinin demokrasi havarisi olarak bilinmesini arzu eden bizim Hilal’i pek sinirlendirdi. Olayları yanlış yerden mi izledi ya da okudu veya o çok övündüğü İngilizcesi'ne bir haller mi oldu ne oldu bilmiyoruz artık…" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Sanki dersiniz Trump sandıkta kazandığı seçimi geri almak için demokrasi mücadelesi veriyormuş da bu mücadelesine engel olunuyormuş gibi bir durum filan var… Tüm dünyanın lanetler okuduğu kalkışmaya engel olmak niyetiyle hareket eden Twitter’ı hedef alarak; 'Amerikan Başkanı’na yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim!' ifadeleriyle tepki gösterdi. Tabii bunun üzerine kıyamet koptu. Başta da muhalif kesimler Hilal’e; 'Sen ne demek istiyorsun yani? Erdoğan seçimi kaybedince siz de Trump ve taraftarları gibi TBMM’yi basacaksınız da Twitter size de mi engel koyacak!' filan diyerek saydırmaya başladı haklı olarak. Beni engellediği için göremiyorum bu saydırmalara dair ne cevap verdiğini ama. Sonradan yine iktidara yakın bir başka gazeteci arkadaşımla konuşurken anladım ki. Kendi cephesinde de bayağı bir tepkiyle karşılanmış bu yorumu Hilal’in." görüşünü savundu.

Yılman, "Sildi mi silmedi mi Trump taraftarlarının darbe girişimine açık açık destek manasına gelen tweet'ini bilmiyorum. Fakat haberi olsun... Sadece Amerikan siyasal tarihi açısından değil dünya demokrasisi açısından kanlı bir gece, kara bir gün olarak kayıtlara geçen 6 Ocak’la ilgili Twitter merkezine Türkiye’den Trump'ı destekleyen bir yorumun, böyle bir tepkinin gitmiş olmasından dolayı bu ülkenin bir yurttaşı olarak şahsen ben utanç duydum." ifadesini kullandı.