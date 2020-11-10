HaberTürk yazarı Yılman: Berat Albayrak eski mesai arkadaşım, kimse benden bu konuda yorum filan beklemesin lütfen

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eski mesai arkadaşı olduğunu hatırlatarak yorum yapmayacağını belirtti.

Yılman yazısında, "Berat Albayrak'ı siyasette tanımış olsaydım elbette ki yazardım bu konuyla alakalı bir şeyler ama iyi kötü bir mesai arkadaşlığımız oldu kendisiyle.

Biliyorum ki şu anda yaşadıkları onlar açısından epeyce can sıkıcı. Tatsız...Şimdi onlar bu kadar can sıkıntısı yaşarken. Güç durumdayken... Çok eskilerde de kalmış olsa... Benim bu duruma ilişkin yorum yapmam profesyonelliktir belki ama benim aldığım kültür, edep, terbiyeye göre ise etik değildir... O yüzden kimse benden bu konuda yorum filan beklemesin lütfen.." ifadesini kullandı.