HaberTürk yazarı: Yap-işlet-devret modeli yatırımların dövize endeksli geçiş garantileri de liraya çevrilecek mi?

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "dövizin bu ülke insanını bağlamadığı ve bağlamayacağı üzerinden bir algı çalışması" olduğunu söylerken, "Dolara da onun kankaları euro ve sterline de göbeğin tam ortasından bağlı bir ekonomiye sahibiz" dedi.

Yılman, "Doğalgaz başta olmak üzere enerji kaynaklarımızın büyük kısmını döviz üzerinden sağlıyoruz. Tıp, sanayi, tarım ve hayvancılık gibi üretim yapılan tüm kritik sektörlerde maalesef ithalat yapmamız bir zorunluluk. Yani denklem basit ve ortada… Dolarla alınıyor, alınacaklar. Liraya çevirip piyasa pazarlanıyor. Ee tabii… Enflasyon yani hayat pahalılığı da bunun için habire yukarı doğru tırmanıyor" ifadelerini kullandı.

Yılman, şöyle devam etti:

"Ben 'Dolar mı, vatan mı?' sorusunu ortaya atarak meseleyi; 'Vatan elden gidiyor' noktasına getiren arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Diyelim gaza geldik ve hep beraber; 'Vatan!' dedik.

O zaman Osmangazi'nin ya da çok yakında açılacak olan Çanakkale Köprüsü'nün ve diğer bütün modern köprüler ya da Avrupa ve Asya’yı boğazın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli gibi yap/işlet/devret modeli yatırımların dövize endeksli geçiş garantileri de liraya çevrilecek mi?

Çevrilmeyecek tabii ki! Geçtiğimizde de o köprülerden, tünellerden… Geçmediğimizde de tıkır tıkır euro bazında ödemeleri milletin kasasından yapılmaya devam edecek!"

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