HaberTürk yazarı: Turgay Güler’in İmamoğlu’nu davet etmesi nasıl bir “proje” idiyse, Akit TV’nin Davutoğlu’nu daveti de bir tür “proje”

HaberTürk yazarı Kübra Par, Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Akit Tv'ye çıkmasını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim döneminde Ülke Tv'ye çıkmasını akıllara getirdiği söyledi. Par, "Turgay Güler’in İmamoğlu’nu davet etmesi nasıl bir 'proje' idiyse, Akit TV’nin Davutoğlu’nu daveti de bir tür proje" görüşünü dile getirdi.

Par, "Davutoğlu'nun Akit TV'ye çıkması kime yaradı?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Yanlış anlaşılmasın, bizim medyada bu hastalık iki mahallede de var. Yayınların çoğu goy goy. Siyasi görüşüne katılmadıkları konuğu zaten çıkarmıyorlar. Nadiren çıkardıkları zaman da “ağa düşen balık” muamelesi yapıyorlar.

Ekranda samimiyet de samimiyetsizlik de seyirciye misliyle geçiyor.

Sonuçta bu tür programlar “mağdur” edilen konuğa yarıyor.

Yani lafın kısası, niyet aksi olsa da Akit TV yayınında sergilenen tavır Davutoğlu’nu büyütmüş oldu.

O da program teklifini bunu baştan hesap ederek kabul etti muhtemelen."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.