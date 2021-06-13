HaberTürk yazarı Sarıkaya yerli aşının detaylarını yazdı: En büyük sıkıntı, Faz-3 çalışmasına katılacak kişilerle ilgili

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs’e karşı Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği yerli aşının detaylarının yazdı.

Yerli aşının önemli bir aşamaya geldiğini belirten Sarıkaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün sosyal medya hesabından “Yerli aşı son aşamada FAZ-3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım” çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Aykut Özdarendel ve arkadaşları tarafından geliştirilen aşının “inaktif diye bilinen geleneksel aşı” olduğunu yazan Sarıkaya, aşının iyi olduğu konusunda kimsenin şüphesinin bulunmadığını ve Faz-1 ile Faz-2 çalışmalarının bunu doğruladığını ifade etti.

İnaktif aşının mutant virüsler karışında da etkili olduğunu yazan Sarıkaya, şöyle devam etti: “Ancak yerli aşının en büyük sıkıntısı Faz-3 çalışmasına katılacak kişilerle ilgili.

Çünkü 40 yaş üstü hafta başından itibaren aşılanacak ve Bakan Koca’nın da duyurduğu gibi muhtemelen bu ay sonunda 20 yaş üstüne aşı yapılacak.

Bu durumda Faz-3 çalışmasına katılacak farklı yaştan 10 bin üzerinde kişi bulmak zorlaşacak.

Bu nedenle Sinovac aşısında olduğu gibi, aşı çalışmasına denek olanların üçte birine 'boş aşı' diye de bilinen plasebo, üçte ikisine ise gerçek aşı yapıp, etkilerini, tepkisini ölçmeye yarayan sistemden çıkmaya karar verilmiş.

Bunun yerine, Erciyes aşısının karşısına Türkiye’de bulunan aşıların konulmasına karar verilmiş.

Buna göre gönüllü olanların bir bölümüne halen uygulaması devam eden Sinovac yapılırken, geri kalan bölümüne Erciyes uygulanacak.

Böylece ikisi de inaktif olan aşının insan bedeninin yarattığı farklı durumun gözlenmesi sağlanacak.

Bu yöntem Faz-3 çalışmalarında uygulanan bir yöntemmiş”

Yerli aşının Faz-3 çalışmasına başlaması için Etik Kurul’undan onay alması gerektiğini belirten Sarıkaya, “Sinovac ve Biontech aşısında olduğu gibi Acil Kullanım Onayı alınması halinde bunun üçüncü doz olarak da verilmesi hedefleniyor” dedi.

Geçen yıl, Sinovac ve Biontech aşılarında gönüllü olan kişilerin aşı olması üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatan Sarıkaya “Üçüncü doz aşının Erciyes olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Benzer şekilde bu yılın Şubat ayında iki doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü ile sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılarının üzerinden de bu ay sonu itibarıyla 6 ay geçmiş olacak.

Yine onlara da üçüncü doz olarak Erciyes aşısının yapılmasına yönelik bir planlama var” şeklinde yazdı.

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