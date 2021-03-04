HaberTürk yazarı Sarıkaya: Üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca o zaman da restoranlar, kafeler neden kapandı narası atmayın

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, normalleşme kararının ardından kafe ve restoranların kalabalık olduğunun altını çizerek, "Üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca o zaman da restoranlar, kafeler neden kapandı narası atmayın" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Sanki yüzde 50 oranında azaltma değil, arttırma kararı alınmış gibi restoranlar, kafeler tıklım tıklım dolu. Sanki kafeye, restorana oturunca virüs gelmezmiş gibi hepsi de maskeleri kaldırıp atmış; umurumda mı dünya havasına girmiş. Bunun nasıl bir sonuç getireceğini sanırım öngörmek istemiyorlar. Vaka sayısının dün 11 bin 520'ye fırlamasının yakın zamanda getirisi 20 bin demektir, bunun da ne anlama geldiğini yakında anlarlar. Vaka sayılarındaki bu denli yükselişin nedeni, bilim insanlarının aktardığına göre hastanelere gelenlerin üçte ikisinde de görüldüğü gibi İngiltere'de ilk ortaya çıkan ve yayılma gücü yüksek olan mutant virüs..." ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Bunun ne önemi mi var? Hemen söyleyeyim, ilk başlarda karşılaştığımız Vuhan virüsünden 100 adet aldığınızda diyelim ki 300’ü bünyenize giriyordu. Mutant virüsten aynı oranda aldığınızda bünyenize giren sayı 800’ü aşıyor; bu da daha ağır hasta olmanıza yol açıyor. Çok sürmez üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca anlarız…

O zaman da restoranlar, kafeler neden kapandı narası atmayın. Restoranların kafelerin bulunduğu caddeleri boydan boya gezin, tıpkı yaz aylarında yaptığınız gibi kendinizin yine buna neden olduğunu görürsünüz. Belki sizlerin dükkanları yeniden kapanır, ama içinizdeki bazı aymazların tutumu nedeniyle yok olan hayatlar bir daha getirilemez…"