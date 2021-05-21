HaberTürk yazarı Sarıkaya: Türkiye'nin turizm sektörü için iki konuyu çözmesi elzem

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin, turizm sektörü için iki konuyu çözmesinin elzem olduğunu belirterek, "Birincisi salgının yüksek olduğu, Hindistan dahil tehlikesi yüksek mutantlara daha çok rastlanan ülkelerden gelen turistlere yönelik, PCR kontrolüne yeniden dönüşü de kapsayan tedbirler… İkincisi de güvenlik sertifika uygulamasının, aşının da içine katılacağı şekilde yeniden diriltilmesi" dedi.

Sarıkaya, "Turizm deyip de geçmemek gerekir, tam 30 sektörü birden ilgilendiriyor. Dolayısıyla hepimizin gelirini etkileyecek yaşam kaynaklarından biri… Mayıs Haziran kaybedildi, ancak Temmuz sonrasının da kaybedilmemesi için ülke ülke gezip turist talebinde bulunmak yerine, gelebilecek süreçlerin önünün açılması gerekiyor" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.