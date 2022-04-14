HaberTürk yazarı Sarıkaya: TBMM kulislerinde, parti yönetim odalarında tanıklık ettim ki seçim çiçek açmış

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Dün TBMM kulislerinde, partilerin bulunduğu üçüncü kat koridorunda ve parti yönetim odalarında tanıklık ettim ki seçim çiçek açmış…” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, “Hem de bütün partilerde… Seçim çiçeğini tanımak da kolaydır; yeni saç tıraşı olmuş, koyu takım elbise giymiş, ayakkabıları ayna gibi parlayan biri, parti gruplarının bulunduğu TBMM’nin ikinci katında elinde bir demetle bekliyorsa bilin ki seçimin çiçeğidir... Ancak bu dönem biraz farkları var… Geçmişte yanlarında kesinlikle teşkilattan birileri olurdu; hatta ne kadar kalabalık getirirlerse o kadar makbule geçeceğine yönelik kanı hâkimdi… Bu kez hemen hepsinin yanında eşleri veya çocukları var… Belki ilk açan seçim çiçeği olması nedeniyle böyledir, yakında geçmiştekine benzer görüntülerle de karşılaşırız." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Belirtmeliyim ki bu durum bütün partilerde söz konusu… “Beni hatırladınız mı?” diyen parti yöneticilerinin odalarından içeri dalıyor. Fazla uzatmadan da konuya giriyorlar… Bütün bunlar da gösteriyor ki bu seçim partilerin adaylar ile sorunları bol olacak. Hele ki yeni sistemin partilerin liste ittifakına zorunlu hale getirdiği bir dönemde…"