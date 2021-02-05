HaberTürk yazarı Sarıkaya: TBMM Başkanı, Berberoğlu dosyasında milletvekilliğinin iadesi yoluna gitmeyip, dosyayı Karma Komisyon'a gönderecekmiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li Enis Berberoğlu dosyasında milletvekilliğinin iadesi yoluna gitmeyip, dosyayı Karma Komisyon'a göndereceğini yazdı.

Sarıkaya yazısında, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün kendisini ziyaret eden CHP Grup yöneticilerinin, 'Anayasa Mahkemesi kararı kesinlik kazandı, siz de bu kararın hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Berberoğlu’na davetiye göndermeyecek misiniz?' sorusuna önceki gün de dile getirdiği gibi yerel mahkeme kararı ve sürecini bekleyeceğini söylemiş. Ziyarete katılan CHP Grup başkanvekilleri ve Genel Başkan yardımcılarının aktardığına göre Başkan Şentop, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Berberoğlu dosyasının Meclis’e gelmesi halinde de milletvekilliğinin iadesi yoluna gitmeyip, dosyayı Karma Komisyona göndereceğini ve kararın oradan çıkmasını bekleyeceğini belirtmiş.- Buna gerekçe olarak da mahkemenin dokunulmazlığının ortadan kaldırılmasına ilişkin kararla birlikte gelecek olmasına bağlamış.CHP yöneticileri karşılaştıkları sürprize tepkiliydi, 'Milletvekili sıfatını kazanmadan, milletvekili olmayan birinin dosyasına Karma Komisyon nasıl bakacak?' sorusunu yöneltiyordu." ifadesini kullandı.