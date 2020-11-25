HaberTürk yazarı Sarıkaya: TBMM AK Parti grubunun bulunduğu kulis veya bazı odalardaki konuşmalar Arınç’ın söylediklerinin çok daha ilerisinde

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP kurucularından Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmesine ilişkin olarak, "Arınç’ın da hem istifasında, hem de o gün dile getirdiği gibi isimlere girmese yine aynı şey olur muydu? Hiç sanmam…" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "TBMM AK Parti grubunun bulunduğu kulis veya bazı odalardaki konuşmalar Arınç’ın söylediklerinin çok daha ilerisinde" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, "Ancak onlar hiçbir zaman devam etmekte olan bir davanın taraflarını, isimlerini kullanarak bunu dile getirmediği için belki tartışma dışı kalıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

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