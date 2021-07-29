HaberTürk yazarı Sarıkaya: Suriye, Irak veya Afganistan'dan geliyor olsun, çoğunluğunun amacı zorunlu göçten öte, daha iyi bir yaşam arayışı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, son dönemde çıkan sığınmacı tartışmalarıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Adına ister mülteci, ister sığınmacı deyin, göç edenler ülkesini soruna sokan siyasi yöneticilerini, içinde bulunduğu olumsuzlukları değiştirmek, dönüştürmek için mücadele etmek yerine, toprağını değiştirmeyi yeğliyor. Çünkü hedefindeki ötekinin güç zahmet elde ettiği varlığa paydaş olmak…" dedi.

"Zahmeti çok az, riski düşük yöntemle, diğerinin gayrı safi milli hasılasına ortakçı çıkıyor" diyen Sarıkaya şöyle devam etti:

"Suriye, Irak veya son dönem gittikçe artan Afganistan veya Asya’nın herhangi bir ülkesinden geliyor olsun. Çoğunluğunun amacı zorunlu göçten öte, daha iyi bir yaşam arayışı… Bunu da hiçbir devletin, izin vermeyeceği şekilde kontrolsüz insan kaçakçılığı yöntemiyle gerçekleştiriyor. Silaha ve patlayıcıya ulaşmanın en kolay olduğu ülkeden geliyor olmaları da cabası…" ifadelerini kullandı.

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