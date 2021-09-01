HaberTürk yazarı Sarıkaya: Son anda seçim sisteminde yapılan değişiklikler getiri sağlamıyor, bazen pirince gideni evdeki bulgurdan ediyor…

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim barajının düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili olarak, "Seçim barajına bu kadar yaklaştıktan sonra partilerin parlamentoda yer almak için ittifaklara mahkumiyeti ortadan kalkmış olacak… Böyle bir durumda ittifaklarla pazarlığını yüksekten açabildiği gibi kendi başına girmenin yolunu da deneyecek. Hatta geçen seçim döneminde az oy alan partilerin sahada çok daha cevval çalıştığı sürece tanıklık edilecek. Bu aşamada dikkat çeken bu partilerin ağırlıklı bölümünün Millet İttifakı içinde veya işbirliğinde yer alıyor olması…

Bu da barajın yüzde 5’e inmesinin beraberinde Millet İttifakı içinde pazarlığı arttıracağı algısına neden oluyor… Kendilerine de dünkü sohbette dile getirdim... Eğer böyle bir hesap içindelerse geçmiş seçimleri iyi okuyamamışlar veya çabuk unutmuşlar demektir...

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Yüzde 5, yüzde 7 veya yüzde 10 olması yeni ittifak sistemi içinde eskisi gibi önem arz etmiyor… Az oy alanları cesaretlendirip, barajı geçmek için daha cevval tutum almalarını sağlıyor…

Geçmiş tecrübelerin gösterdiği bir gerçek daha var ki son anda seçim sisteminde yapılan değişiklikler getiri sağlamıyor. Bazen pirince gideni evdeki bulgurdan ediyor…" ifadelerini kullandı.

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