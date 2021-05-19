HaberTürk yazarı Sarıkaya: Siyasetin 'Ok boomer' halleri

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Z kuşağının siyasete bakış açısıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, "Onları, kamuoyu yoklamalarıyla sürekli sondajlamanızla da cevherine ulaşmanız olası değil… Çünkü sözlerinizin onlara göre bir 'anlama' sahip olması lazım. Siz onları anlamadan, nasıl anlam talebini yaratabilirsiniz ki? Anlamak için önce onlar gibi düşünen, bakan, hatta birlikte yaşayan kadroya sahip olmak gerek. Böyle olmadığı için kamuoyu yoklamasındaki 'OK boomer' sözünü oy onayı sanırsınız" dedi.

Sarıkaya, "Z kuşağı diye tanımlanan kesimin, kendi sorunlarını ancak o partinin çözeceğine inandırmakla kalmayıp, onların bunu dillendirmelerini sağlaması da lazım… Yani siyasi talebi üretmesi de gerekiyor. Siyasi partilerin son dönem animasyonlara yönelmesinin gerisinde de bu yatıyor. Oysa Z kuşağı denilen yaş grubu siyasetten uzaklaşmak için animasyona yöneldiğini fark etmiyor; bunu yaparak onların özel alanına girdiğini; daha da itici hale geldiğini görmüyor. Bunun nedeni de genç kuşağın deyimiyle siyasetin 'Ok boomer' halleri… Anlamı da ikinci dünya savaşından sonra nüfus patlamasıyla doğan ve 'boomer' diye bilinen kuşağa gönderme… Yani 1940’ların sonundan, 1960’ların ortalarına kadar doğanların, üstten bakan, terbiye tembihleri ve tavsiyeleriyle dolu cümlelerine, kendisine 'zoomer' adını veren Z kuşağının yanıtı. Sürekli öğütlerden sıkılan, 'ben senin yaşındayken…' diye başlayan cümlelere kulak tıkayan, Z kuşağının 'tamam dede anladık; sen konuş ben yoluma gideceğim' demesi… Unutmayın ki bu nesil için talep üretimi, anlam üretiminden çok daha pahalı… Onun için ince bir zekaya, daha önemlisi iki yaşında ellerine geçirdikleri bilgisayarlarla ulaştıkları global köye varabilmeniz yetmiyor; oradaki yaşamı anlamlandırabilmeniz de gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.