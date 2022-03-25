HaberTürk yazarı Sarıkaya: Seçim kanunu düzenlemesinde kime ne kazandırdığını ancak sandıklar açıldığında gösterecek

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Seçim kanunu düzenlemesinde kime ne kazandırdığını ancak sandıklar açıldığında gösterecek" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Muhalefet partilerinin 6 liderinin Pazar günü yapacağı ikinci zirvenin konularından biri de belki de geçmiş yaşanan örneklerden de hareketle geleceğin planlaması üzerine kurulmuş. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta başından bu yana Pazar günü ev sahipliği yapacağı liderler zirvesinin gündem turunu attı. Sonunda buna ilişkin yol haritası belirlenmiş. Buna göre, yeni komisyonlar oluşturulacak ve bu komisyonlar, iktidara geldikleri andan itibaren nelerin yapılacağına ilişkin yol haritasını sunacak ve çözümleri gösterecek. Ancak bu komisyonların hepsinin bir anda mı, yoksa öncelik sıralamasına göre mi oluşacağı konusuna kesin bir karar verilmemiş, zirveye bırakılmış. Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarındaki değişiklik teklifi TBMM’den çıkmadan önlemleri üzerindeki tartışması devam ediyor. Anlaşılan o ki bu düzenleme de kime ne kazandırdığını ancak sandıklar açıldığında gösterecek…" ifadesini kullandı.