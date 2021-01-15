HaberTürk yazarı Sarıkaya: Partilerin hepsi seçim barajının %10’un altına indirilmesini istiyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Partilerin hepsi seçim barajının %10’un altına indirilmesini istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Hepsinin de ortaklaştığı tek nokta geçmişten bu yana tek maddelik kanun değişikliği ile çözülebilecek seçim barajı konusunda bu kez uzlaşmış olmaları. İstisnası yok ki hepsi seçim barajının %10’un altına indirilmesini istiyor.Bunun için de oranları %3 ile %7 arasında değişiyor; ortaklaştıkları nokta ise %5… " ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Daha önce de belirttim, ağacın çiçeği görülmeden gelen bahar havası gibi, seçimin sandığı görülmeden mevsimi erken geldi. Seçim ve Siyasi Partiler yasalarında değişiklik ise bu beklentiyi kaçınılmaz olarak arttıracak. Ancak seçim yasalarında yapılan değişiklikler bir yıl geçmeden yapılacak bir seçimde uygulanamıyor. Bu da Mart ayında yapılacak bir değişikliğin uygulanması için en erken 2022 Mart’ından sonra seçime gidilmesi gerekiyor… Bununla birlikte, uzun süredir devam eden ittifak çatlatma oyunu da devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.