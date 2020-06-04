HaberTürk yazarı Sarıkaya: Partiler 'esnek daraltılmış bölge' uygulamasıyla barajın yükselmesi kaygısı taşıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, partilerin gündeminin Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak düzenleme olduğunu, öncelikle barajın %10’dan %5’e inmesi konusunda hemen hepsinin hoşnut olduğunu belirtti.

Sarıkaya, "Üzerinde durdukları ise seçim bölgelerinin yeniden düzenlemesini getiren 'esnek daraltılmış bölge' uygulaması. İktidar tarafı, beş milletvekiline kadar illeri tek bölge olarak düzenleyen, bundan sonrasını da her 5 milletvekiline bir bölge gelecek şekilde bölümleyen düzenlemeyi getirmeyi hedefliyor. Örneğin iki bölge olan Bursa’nın 20 milletvekili var, eğer esnek daraltılmış bölge uygulamasına geçilirse 4 bölgeye ayrılmış olacak. Üçer bölgeli İstanbul 20, Ankara ise 8 bölgeye ayrılacak.

Seçmenin milletvekilini tanıması açısından önemli olan ve uzun yıllardır siyasi partilerin büyük bölümü tarafından da dile getirilen uygulama konusunda bu kez siyasetin kafası karışık." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Neden de daraltılmış bölge sistemiyle tekrar 1980’li yıllardakini anımsatacak şekilde bu kez kendiliğinden, doğal olarak çevre barajının gelecek olması. Çünkü her 5 milletvekiline bir bölge düştüğünde baraj doğal olarak %20’ye çıkmış olacağı kaygısı var. Mevcut uygulamada alınan oyların önce bire, sonra ikiye, sonra üçe diye her sıralı bölünmesinde ortaya çıkan rakama düşen oy oranına bir milletvekili verilmesini esas alan D’hont sistemiyle zaten fayda sağlayan yüksek oy almış partilerin, daha avantajlı hale geleceği kaygısı var." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Çünkü her bir bölgede bu bölünme uygulanacak ve en fazla alan daha çok milletvekili çıkaracak. Örneğin İstanbul’da bir bölgeye 30-35 arası milletvekili düştüğü için bölünmeler sonunda en dipte kalan partiye de bir milletvekili düşme ihtimali yüksekti.

Ancak bölünme bu kez 5 milletvekili ile sınırlı kalacağı için en çok alan partilerin avantajı haline gelecek. Basit bir hesaplama ile örneğin İstanbul birinci bölgede 35 milletvekili var ve %2,8 oya bir vekil düşüyor. Eğer esnek daraltılmış bölge sistemi uygulansaydı, 5 milletvekili olacağı için bu oran %20’yi bulacaktı.

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