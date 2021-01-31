HaberTürk yazarı Sarıkaya: Okullar açılmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir senedir kapalı olan okulların açılması gerektiğini savundu.

Sarıkaya, "Hükümet çevrelerinde son dönem artan vaka sayısına ilişkin de farklı bir bakış var.Henüz kesin bir veriye sahip değiller, hatta bilim insanlarının bunun üzerinde çalışmasını da istemişler. Üzerinde durdukları, aşının başlaması dolayısıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerindeki hareketliliğin artması buna neden olmuş olabilir mi? Bu konudaki kanaat, İngiltere’de ortaya çıkan varyanttan çok daha etkili görülüyor. Ancak diğerinin yayılmasının kaçınılmaz olduğu da kabul ediliyor. Bu durum okulların 15 Şubat’tan sonra açılmasının önünde bir engel teşkil eder mi? Lokantalar konusunda önceki gün Cumhurbaşkanı’nın da vurguladığı gibi pek acele edilmesi söz konusu olmayacak gibi duruyor…" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Ancak okulların açılmasının gerektiğine yönelik, benim de katıldığım görüşte olan sayısı azımsanacak miktarda değil." yorumunu yaptı.