HaberTürk yazarı Sarıkaya: Muhalefetteki ağırlıklı bakış, yeni anayasa adımının İyi Parti’ye yönelik bir atak olduğu yönünde

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Muhalefetteki ağırlıklı bakış, yeni anayasa adımının İyi Parti’ye yönelik bir atak olduğu yönünde" değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, "İyi Parti lideri Akşener, 'Cambaza bak girişimi' Başkanlık Divanı da yayınladığı bildiri ile yeni Anayasa çağrısı ile neyin hedeflendiğinin ortaya konulması gerektiğine vurgu yapılırken, TRT ve RTÜK yasalarında bir sorun olmamakla birlikte her iki kurumu yönetenlerin keyfi uygulamalara imza attıkları anımsatıldı. 'Çünkü, mevcut sisteme keyfiyet, yasa tanımazlık ve tek adamlık hâkim...' denildi." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da 'Hedefleri en çok oy alanın birinci turda seçilmesini sağlayacak bir düzenleme getirmek' iddiasında bulunup ekledi: 'Asla ve kata CHP’yi dışlayan bir adım peşinde olmadık, olmayacağız. Hedefimiz belli, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Çok partinin bu zeminde buluşması orada endişe yarattı, onun için böyle bir atak yapıyor…”