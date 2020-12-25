HaberTürk yazarı Sarıkaya: MHP ve İyi Parti de en iyi savunma hücumdur taktiğini uyguluyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "MHP ve İyi Parti de en iyi savunma hücumdur taktiğini uyguluyor" görüşünü savundu.

Sarıkaya, "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dünkü il başkanları toplantısındaki konuşmasındaki mesajları iki zeminde okuma yapmayı gerektiriyor.İlki Cumhur İttifakı'nın içine mesaj, diğeri de CHP üzerinden İYİ Parti ve HDP politikalarına gönderme… Her ikisinin de aslında Bahçeli’nin durduğu zemini bir daha netleştirip, hücum taktiğini sürdürdüğünün göstergesi… Öncelikle İyi Parti lideri Meral Akşener’in gündeme getirdiği, hatta AK Parti bazılarının 'Akşener bize yaklaşıyor!' yaklaşımına neden olan 'masa teklifine', AK Parti yönetimi gibi noktayı koydu." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bu arada arayış içinde olanlara da mesajını net verdi: 'CHP Genel Başkanı tutunacak dal ararken, İP'in Başkanı demirlediği limandan ayrılıp yenisine yelken açmanın küçük ve kurnaz hesabı içindedir… İttifak yerine yeni bir masa kurma teklifinin esbabı mucibesi bize göre budur. Memleket masası kuramayanlar, minnet masası kurmanın peşindedir.' Yetmedi, masa arayışında olanlara da 'buyursun otursunlar' diyerek restini gösterdi. Bu aşamada İyi Parti lideri Akşener’e de Cumhur İttifakı'na dön çağrısını 'önerimiz geçerliliğini korumaktadır' diyerek yineledi: 2Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile…' Bununla da kalmadı, HDP’nin kapatılmasına yönelik çağrısını yinelerken, 'parti kapatmak çözüm olmadı' diyen AK Parti yönetimine de mesajını net verdi. Hatta yeni bir açılım getirerek HDP’ye Hazine yardımının kesilmesini istediğini de belirtti. Bu da aslında AK Parti içinden yükselen yakınmalara verilmiş bir yanıttı." yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Akşener’in yanıtı gecikmedi, otomobilinin içinden çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıp, “Genel Merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum” yanıtını verdi. Sonuna da “ben rahatım, derdim yok” anlamına gelen siyah gözlüklü gülümseyen adam emojisi ekledi.

Şurası açık ki İyi Parti bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak MHP ile AK Parti arasında çatlak olarak tanımladığı, “HDP’nin kapatılması” üzerinden politikasını yürütecek.Aktarılanlara bakılırsa MHP’yi, “Madem ortağın yanaşmıyor, bunun için bir sayısal zorunluluk yok davayı MHP açsın …” noktasında sıkıştırmayı amaçlıyor. MHP ise konunun Anayasa Mahkemesi’nin kararı olduğuna vurgu yaparak, bunun için gerekli çoğunluğunun olmadığını belirtiyor ve diğer partileri bunun için işbirliğine çağırıyor.Görünen şu ki her ikisi de en iyi savunma hücumdur taktiğini uyguluyor. Bunun başka örneklerine bundan sonra da sık rastlanacağı aşikâr…"