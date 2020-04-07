HaberTürk yazarı Sarıkaya: Mansur Yavaş maske üretimi için dükkânları iş yapmayan terzileri devreye sokacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın maske ihtiyacı için üretimi başlama kararı aldığını, üretimde iş yapamayan terzilerin görev üstleneceğini yazdı.

Sarıkaya, "Baştan belirteyim böyle bir dönemde Ankara’da yaşıyor olmaktan mutluyum…Birçok faktör kadar, Ankara Büyükşehir ve yaşam sürdüğüm Çankaya İlçe belediyelerinin de katkısı var.Nedenini anlatayım… Bir tanıdığım 65 yaş üstünde ve evinden çıkamaz durumdaydı, Büyükşehir Belediyesi’ni aramış ihtiyaçlarını karşılayacak görevlinin yanında, bir de evin temizliğini ve dezenfektanını yapan ekip yollanmış. Çankaya Belediyesi, ihtiyaçlarını baştan düşünüp bir paket halinde ulaştırmış. 'Evde hapis oldum, dışlandım kaygısındaydım, belediyeden hizmetler gelince sarayda yaşam süren padişah gibi hissetmeye başladım…' Mahalledeki taksi şoföründen, berberine hatta EYT’lisinden, simit tezgahı olan seyyarına kadar herkes mutlu." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "Bu aşamada en büyük sıkıntının maskede yaşandığına işaret etti. 'Maskeye yetişemiyoruz' diyen Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Günde ortalama bir milyon maskeye ihtiyaç var. Bunları hibe etmek isteyenler de mevcut. Ama yine de sıkıntı çekiyoruz. Orada da bazı sorunlar yaşanıyor. Hiç tartışmasına girmeden biz de işleri azalan, dükkanları iş yapmayan terzilerimizi bu işe katacağız. Hem onlar da kazansın, hepsine maske dikme yöntemini göstereceğiz. Bunun karşılığında ücreti neyse parasını da ödeyeceğiz. Onlar da iş yapamaz durumdan çıkmış, kazanmış olur, vatandaş da maskeye kavuşur.' Tek sorunun hijyen olduğunu da belirtti, bu konuda da terzilere belirli bir yöntem ve sistem denetimi yapmayı amaçladıklarını bildirdi" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın