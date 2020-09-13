HaberTürk yazarı Sarıkaya: İstanbul’un da Ankara gibi Vuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul'da da maske- mesafe gibi kurallara uyulmadığının altını çizerek, "İstanbul’un da Ankara gibi Vuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, "İstanbul’un en bilindik semtlerinden birinin caddeye açılan kapısının önüne masalar atılmış...Bir grup genç ellerinde bardaklar üst üste oturuyor.Şöyle başımı kaldırıp mekanın merdivenle inilen alt kesimine bakıyorum. Orası dışarının üç katı kalabalık.. İnsanlar müziğin ritmine kaptırmış dip dibe dans ediyor; maske, mesafe hak getire..." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıkaya, "Bu denli kalabalık, üst üste yığılmış gençleri görünce şaşkınlığımı gideremiyorum. Biraz ilerisindeki mekanın da ondan farkı yok. Ya da adı kafe olarak geçen diğerinde ise yan yana yapışmış masalarda sıkışık şekilde omuz omuza oturuyorlar... Bütün bunları görünce şunu söylemeliyim ki İstanbul’un da Ankara gibi Wuhan olması için çok fazla zamanı kalmamış... Acı olan ise oradan çıkanların aldıkları virüsü her yana saçacak olmaları." görüşünü savundu.

Sarıkaya, "Son dönem bir kişinin 17 insana bulaştırdığına tanıklık edilmiş, Türkiye ortalamasının 5,6 civarında olduğundan söz edilmişti. O mekanlardaki herkesin virüs kaptığından söz etmem tabii ki olası değil. Ama bir kişi dahi olsa, ondan kapan 5,6 kişi bir diğer 5,6 kişiye bulaştıracak. Sonrasını siz hesap edin...- Gözlemim şu ki İstanbul’da durum hiç de iyi görülmüyor..." ifadesini kullandı.

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