HaberTürk yazarı Sarıkaya: Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Genel kanaat Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde" düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya yazısında, "Siyasi parti liderlerinin son günlerdeki açıklamaları da gösteriyor ki ülke seçim mevsimine çoktan girdi. Bundan sonra hangi tarihte yapılırsa yapılsın adı erken seçim olmaz, zamanı bir yıl öne alınmış seçim olur… Genel kanaat de Kasım 2022’de seçimin olacağı yönünde. Bu tarihte yapılan seçime de zaten erken denilmez; zamanı erkene alınmış seçim denir..." ifadesini kullandı.