HaberTürk yazarı Sarıkaya: Gara’da yaşanan gelişme HDP’ye yönelik adımların atılmasını hızlandırır

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Şurası açık ki Gara’da yaşanan gelişme HDP’ye yönelik tepkiyi de yükseltir, bir süredir kapatılması veya Hazine yardımının kesilmesine yönelik adımların atılmasını hızlandırır…" görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "TBMM’de bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İçtüzük gereği önemli olaylar karşısında söz alma hakkı kullanacak ve Meclis’i bilgilendirecek. Bakanların konuşması sonrası da siyasi parti gruplarına onar dakikayı aşmamak üzere söz verilecek. Grubu bulanan HDP sözcüsü de bu kapsamda konuşacak. CHP’nin dünkü MYK toplantısında bu durum ele alınmış ve şu görüş öne çıkmış: '7 Haziran ile 1 Kasım seçimi dönemini sanki yeniden yaşıyoruz…'Umarım gerilimi çok daha attıran bir ortam söz konusu olmaz…" ifadesini kullandı.