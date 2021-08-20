HaberTürk yazarı Sarıkaya: En az 3 yıl yangın alanına kimse çivi çakamaz, adımını bırakın atmayı, teşebbüs eden hayatında görmedikleriyle karşılaşır

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Muğla'da yangın bölgesine yaptığı ziyaretten izlenimlerini aktarmaya devam ettiği yazısında, "halkta orman yangınlarına bilinçli olarak müdahale edilmediğine ilişkin düşünce olduğunu" söyledi. Sarıkaya, "Bunun öyle kolay kırılması da olası değil" dedi.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İki gün süresince gördüklerimden çıkardığım şu ki, en az 3 yıl bu alanda kimse çivi çakamaz. En masumane nedenle çivi çakmaya, aymaz şekilde TOKİ konutu yapmaya kalkan karşısında ciddi tepki bulur... Biriken bütün öfkesini yapanın üzerine boşaltmakla kalmaz, ömür boyu unutamayacağı bir dersi de verir.

Başta da belirttiğim gibi, öfkeyi dolduran olumsuz algı patlaması yaşanıyor. En kötü zamanında kendisine koşacağına inandığı, sırtını dayadığı devletine olan bağı ve güvenini ciddi oranda etkilemiş. O nedenle yanan alanlar, 2006’da olduğu gibi birilerinin aklından inşaat düşüncesini canlandırabilir. Bunun adımını bırakın atmayı, teşebbüs eden hayatında görmedikleriyle karşılaşır.

Bu alana bina değil, devletine güveni inşa edecek adımlar gerekiyor..."

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