HaberTürk yazarı Sarıkaya, "DEVA ve Gelecek birleşmesi"ni yazdı: 3 ay önce her iki lidere de anket sonuçları sunulmuş, her ikisine de aynı cümle söylenmiş

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, DEVA ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşmesi tartışalarına ilişkin olarak, "Baştan belirteyim, bu konu dünden bugüne olmuş bir durum değil… Yaklaşık 3 ay kadar önce her iki partiye de yakınlığı ile bilinen, geçmişte AK Parti kadroları içinde yer alan, sonrasında danışmanlık ve strateji şirketi kuran bir grup, yaptıkları kamuoyu anketinin sonuçlarını her iki lidere de sunmuş. Bunu yaparken, hem partileri ayrı ayrı hem de iki partinin geldiği son noktanın kamuoyu algısındaki durumunu ve bu kapsamda yaptıkları değerlendirmeyi iki lidere ayrı sunmuş. Her ikisine de aynı cümle söylenmiş: 'Siz AK Parti’den oy ve kadroların gelmesini bekliyorsunuz; sizin oyunuz en fazla yüzde 2,5, oradaki yüzde 35’i bırakıp size niye gelsin?'" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, yazısında "DEVA ve Gelecek partileri liderlerinin aynı konuda, iki ayrı platformda aynı cümleleri kullandığını, dolayısıyla seçmen algısını etkilemede parçalı bir görüntü verdiklerine vurgu yapılmış. Şu tespitte bulunulmuş: 'Size 1,5 yıldır AK Parti’den neden ayrıldınız diye sorulmuyor; neden birlikte çıkmadığınız soruluyor. Seçmen araştırmamızda bu soruyu sormaya devam ediyor… Size gelmek için ise yüzde 2,5 alanda kendisine yer olmadığı endişesine kapılıyor.' HDP ile ilgili yapılan düzenlemede 'eş genel başkanlık' sisteminin de getirildiği anımsatılarak, gerekirse iki liderin tek çatı altında eş genel başkanlık sistemi içinde birlikte hareket edebileceğine vurgu yapılmış" bilgilerini paylaştı.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"İki partinin birleşmesi halinde oy oranının yaratacağı güç merkezi ile çok daha yukarı çıkacağını, ülke barajının yüzde 5’e inmesi halinde de herhangi bir sorunu kalmayan parti durumuna geleceklerini belirtmiş. Peki, iki liderden ne yanıt aldılar? Dediler ki, 'bu görüşmeler bir defaya mahsus olmadı…' Sonrasında da birkaç kez görüşmelerine devam etmişler. Davutoğlu, geçmişte birlikte hareket etme önerisini götürdüğünü anımsatmakla yetinmiş, daha ileri bir cümle kurmamış. Ali Babacan ise kamuoyuna da yaptığı açıklama kapsamı içinde davranmış. 'Bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi parti ile bir girişim şeklimiz olamaz' cümlesinden öte gitmemiş. Parti birleşmesinin böyle bir dönemde zorluğuna işaret etmiş. Buradan bakınca bugünden yarına böyle bir gelişmenin olacağı sanılmasın. Ayrıca öneri de her iki partinin yetkili organlarından değil, onlar adına kamuoyu araştırması yapan ve stratejik değerlendirmesini önlerine koyan bir başka ekip tarafından getirilmiş. Üç ay önce yaşanan gelişmenin bugün hayat bulmasını parti yönetimleri gibi onlar da olanaklı görmüyor…"