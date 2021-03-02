HaberTürk yazarı Sarıkaya: Cumhur İttifakı ara seçim” hesabı da yapıyor, çünkü ara seçimin iktidarda olana yaramadığını geçmiş deneyimlerden biliyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, dokunulmazlık dosyalarına ilişkin olarak, "Cumhur İttifakı bileşenleri 'ara seçim' hesabı da yapıyor, çünkü ara seçimin iktidarda olana yaramadığını geçmiş deneyimlerden biliyor" yorumunu yaptı.

Sarıkaya yazısında, "Görünen o ki bütün bunlar AK Parti’nin muhtemelen gelecek hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu’nda konu masaya yatırıldıktan sonra yol haritası belli olacak. Belki de bu nedenle dün TBMM’de kimse konuşmak istemiyordu. Çünkü 56 milletvekilinin birden dokunulmazlıklarının kaldırılması demek, sonrasında mahkemeler üzerinde baskının artması anlamına gelecek. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin üçte birinin bir yıldan fazla ceza almasının yaratacağı sonuç ise belli; üç ay içinde zorunlu ara seçim... Cumhur İttifakı bileşenleri bu hesabı da yapıyor. Çünkü ara seçimin iktidarda olana yaramadığını geçmiş deneyimlerden biliyor…" ifadesini kullandı.