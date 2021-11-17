HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bu söylemler CHP’nin oylarında bir anda zıplama yapmayacak, ancak...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarıyla ilgili olarak, "Şurası açık, bu söylemler CHP’nin oylarında bir anda zıplama yapmayacak. Ancak tabuları sarsması, statükoyla bağları koparmaya muktedir olma çabasına girmesi açısından önemli bir adımın atılmasını; liderlik ve karizmanın bütünleşik inşasını sağlar… Çünkü çoğu toplum, kriz koşullarında kendi sorunlarını çözecek olağanüstü özelliklere sahip karizmatik lider arar… Düğümlenmiş, çözülemeyen sorunlarına çare üreten, gerçek üstü romantik ilişkiler yerine akıp giden hayatla ilgilenen, güçlü sorumluluk duygusu ağır basan, çalışan liderlere yönelir. CHP lideri de bir süredir bunu inşa etme çabasını sürdürüyor" yorumunu yaptı.

Sarıkaya, "Verdiği mesaj da net; 'devleti yakın gelecekte ben yöneteceğim ve bu helalleşmeyi başaracağım' algısını bir paketin içinde sunuyor. CHP’ye yönelik belirli kesimlerde var olan tereddüt, kaygı, endişeyi de bu aşamada savuşturmak istiyor… Siyaset konusu olmaktan çıkararak bir anlamda siyaset üstü bir zeminde de meseleyi ele alıyor, geleceğe, çocuklara bırakılmış bir hizmet olarak sunuyor. Bunların nasıl yapılacağına ilişkin bir veri sunmuyor… Sohbetten çıkardığım şu ki adım adım gelecek, bir sonraki adımda bunların nasıl çözülmesi gerektiğini sıralayacak. Şurası açık ki önemli bir adım…" düşüncesini dile getirdi.

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