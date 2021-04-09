HaberTürk yazarı Sarıkaya: Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs salgınında Türkiye'deki son 1 aydaki vaka yükselişine ilişkin olarak, "Bir ay içinde 8 kat birden vaka sayısını arttıran, ölüm oranlarında zirve yaptıran nedenin adını bilim insanları net koyuyor: 'Mutant çarpması...' Aslında hepsi de bu noktaya geleceği konusunda emindi. Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum. O nedenle bir yandan muhalefet dahil bir çok kesimin şimşeklerini üzerine çeken Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin yine dinlenmemiş olmasının yakınması içinde Karadenizlinin mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor: 'Dedim dedim bak ne oldu?' dedi.

Sarıkaya, uzmanların önerilerinin aynı olduğunu belirterek, "Ramazan süresince kapanılabilecek en üst düzeyde kapanma yoluna gidilmesi. Yoksa sürü bağışıklığı beklentisine girilmesinin bir fayda getirmeyeceği görüşündeler. Gerekçeleri de mutant virüslerin bu denli yaygın olduğu bir ortamda sürü bağışıklığının gerçekleşme olanağının bulunmadığına ilişkin bilimsel veriler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) dün yayınladığı bildiride şu ana kadar 3,4 milyon kişinin hastalık geçirdiğini, 7,2 milyon kişinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını anımsatıp, en düşük bağışıklık düzeyinin toplumda 12,8 oranında kaldığını anımsattı" ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Aşının etkisi konusunda hemen belirteyim halk sağlığı uzmanları da farklı bakış içindeler. Bazıları bu koruma gücünün de yeterli olduğunu söylerken, bazıları aşının etki gücünün mutant virüsler karşısında daha da düştüğü kanısında. Böyle bir ortamda önerilen tek çıkış var. Daha fazla kapanma... Yoksa yakın gelecekte çok daha kötü patlayacak. Almanya, İngiltere, Fransa da boş yere kapanmadı, bugünü gördüğü için önden tedbirini aldı. Şu aşamada da başka yol görünmüyor..." görüşünü savundu.

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