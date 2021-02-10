HaberTürk yazarı Sarıkaya: AYM Başkanı Arslan’ın dünkü konuşma metnini sadece yargı değil, yasama ve yürütme dahil herkes alıp çok iyi okumalı

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın dünkü konuşma metnini sadece yargı değil, yasama ve yürütme dahil herkes alıp çok iyi okumalı.” görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, “Şunu baştan belirteyim, girişinden gelişmesine sonuç bölümüne kadar üzerinde çok uğraşılmış, sonuçta bir o denli sadeleştirilip son günlerde tartışılan her konuyu hap gibi yapıp sunulmuş mükemmel bir metin çıkarılmış.” düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya, “Buradan çıkan kararın da mahkemelerin takdirine bırakılacak bir durum olmadığını, zorunluluk olduğunun da altını kalın bir şekilde çizdi. Özetle Anayasa’yı koruma işini sadece bana bırakmayın, bu hepimizin görevi, korumazsak sorun üretir dedi… Daha ne desin…” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Anayasa Mahkemesi Başkanı: AYM kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir