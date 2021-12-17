HaberTürk yazarı Sarıkaya: Asgari ücretten daha yüksek alanlar da kazanacak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, asgari ücretten gelir vergisi ve dam vergisinin kaldırılmasına ilişkin olarak, "Asgari ücretten daha yüksek alanları da olumlu etkileyecek. Çünkü asgari ücret kadar olan bölüm vergiden muaf olduğu için, daha yüksek ücret alanların maaşlarında da bu oranda kesinti olmayacak. Onlar da dolaylı yoldan kazanacak" dedi.

Sarıkaya, "Hiç zam olmasa dahi örneğin 5 bin lira üstü maaş alanlarda da olumlu bir artışa yol açacak. Buna karşın yine de özel sektörde çalışanlar açısından bir sorun yaratmaması için bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğunu da belirtmem gerekiyor. Dövizdeki yükseliş, fiyatlardaki artış eleştiri konusu yapılabilir. Ancak Asgari Ücret artışı bundan daha iyi olamazdı…" ifadelerini kullandı.

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