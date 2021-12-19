HaberTürk yazarı Sarıkaya: Akşener, diğer siyasetçilerin de uygulamak zorunda kalacağı yeni miting modeline geçmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, "Akşener, diğer siyasetçilerin de uygulamak zorunda kalacağı yeni miting modeline geçmiş." görüşünü savundu.

Sarıkaya yazısında, "İyi Parti lideri Meral Akşener’i Gaziantep ve Kilis merkez ve ilçelerinde izleme olanağı da buldum. Hemen belirteyim bundan sonra diğer siyasetçilerin de uygulamak zorunda kalacağı yeni miting modeline geçmiş. Pandemi ile birlikte aslında siyasetin son tahlilde geleceği bir model… Öyle kocaman meydanlara insanları toplayıp, yarı beline kadar sarktığı seçim otobüsünün üzerinden konuşma dönemini kapatmış… Bunun yerine farklı bir model uyguluyor. Önce kentte otobüs ile kısa bir tur atılıyor. Otobüs bir meydana veya parkın kenarına çekiliyor, toplanan kalabalığın tam orta yerine kurulu platform üzerine Akşener çıkıp konuşmaya başlıyor. Genel siyasi konulara kısa bir girişten sonra o bölge halkının spesifik sorunlarına odaklanıp çözüm önerilerini sunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Kilis, Nizip, Oğuzeli bölgesinin tarlaya atılacak gübre sorunu üzerinde durdu; gübre atılmaması halinde kaç, verilmesi halinde ise kaç kök çıkacağından tane sayısına kadar anlattı, çözüm olarak da ücretsiz gübre dağıtımı yapılması gerektiğini önerdi…

Bu arada Akşener’in sözlerine alkışı veya sloganı ile destek verenlere de elindeki mikrofonu teslim edip konuşmasını ve onları da mitingin birer aktörü haline gelmesini sağladı. Aslında TBMM Grup toplantılarında da uyguladığı modelin daha geniş halini miting meydanına da yansıtmış. Etkili de olmuş… Akşener’i izlerken, seyirciyi de oyununa katarak sahnenin aktörü haline getirme tekniği ile sanatta çığır açan Bertold Brecht’i anımsadım… Akşener de mitinge uyarlamış…"