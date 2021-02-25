HaberTürk yazarı Sarıkaya: Açılmada tek kriter PCR testleri olmayacak, alınan her 100 kültürden kaçının pozitif çıktığına ilişkin oranlar da baz alınacak

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, normalleşme adımlarında tek kriterin PCR testleri olmayacağını belirtti.

Sarıkaya yazısında, “Yapılan PCR test sayısının yüz binde birine tekabül eden oranlarına bakarak restoran, bar veya okulların tam zamanlı açılması söz konusu olmayacak.Ölçütlerin ne olacağına ilişkin Bilim Kurulu’nun alt birimi olarak faaliyet gösteren, kısıtlamalara ilişkin tavsiyeleri belirleyen Toplum Sağlığı Kurulu dün itibarıyla kıstaslar dizinini belirledi. Şunu hemen belirteyim, bu kıstasların içinde yapılan PCR sayısının ötesinde alınan her 100 kültürden kaçının pozitif çıktığına ilişkin oranlar da baz alınacak.Bunun yapılması da gerekiyordu; çünkü yakın nüfusa sahip bir ilde yapılan PCR test sayısı az, diğerinde fazla olursa rakamlar farklılaşır." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

"Doğal olarak fazla PCR testi yapılan ildeki vaka sayısı da daha yüksek görülür. Bu nedenle tek başına PCR testini almak yerine, her 100 testten kaçının pozitif çıktığına ilişkin veri de ölçüt de kıstaslar arasında gösterilecek. Bilim Kurulu’nun bugün yapılması planlanan toplantısında da bu kıstaslar masaya yatırılacak ve hükümete tavsiye olarak sunulacak. Dolayısıyla pazartesi günü yayınlanan tablolar genel bir durum tespiti için illerin durumunu bize sunarken, bunların tek başına normalleşme için kıstas olmayacağını belirteyim…"