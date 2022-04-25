HaberTürk yazarı Par: Yassıada’daki o otele ne gerek vardı?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, “2 milyar TL yatırımla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yaptırılan otel geçen hafta iflas ettiğini duyurdu. Daha kibar deyimiyle zarar ettiği için kamuya devredileceği açıklandı. Yassıada’daki o otele ne gerek vardı?” diye sordu.

Par yazısında, “5 yıldızlı otelin içki ruhsatı yok, bu nedenle turistlerin ve büyük organizasyonların tercih etmediği söyleniyor. 4 yanı suyla çevrili bir otelde kalıp denize giremediğinizi de belirtelim. İnsan sormadan edemiyor, Yassıada'da böyle bir otele sahiden gerek var mıydı? İlla bir otel yapılması gerekliydiyse neden halihazırdaki iyi örneklerden ilham alınmadı?” ifadesini kullandı.