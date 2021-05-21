HaberTürk yazarı Par: Soylu’nun kurduğu en önemli cümle

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, TRT canlı yayınında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un “Ortaya bir şey çıkmış. Bana diyorlar ki: 'Bu konuyu ağzına alma.' Ya ben niye ağzıma almayayım? Bütün millete, bütün siyasete malzeme olmuş bu mesele. Ben bunu anlatmayıp da ne yapacağım? Gazetecilerle birbirimize hatır mı soracağız? Biz millete açık insanlarız. Demokrasinin ana şartı budur. Bu millete açık olacaksınız çünkü millet adına emaneten hizmet yönetiyorsunuz. Sizinle alakalı bir şey söylendiğinde ‘Aman boşver, ne alakası var?’ diyemezsiniz. (İddiaların) En küçüğüne de en büyüğüne de bir şey söylemekle mükellefsiniz...” cümlelerinin önemine dikkat çekti.

Par, "İşte yapılması gereken tam olarak budur. Gazeteciler açıkça sormalı, siyasetçiler de hem millet hem de hukuk önünde anlatmalı. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık... Şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu... Konu ister görevden alınan bir bakan hakkındaki yolsuzluk iddiaları olsun, ister yasadışı menfaat iddiaları... İktidarın başta kendi seçmeni olmak üzere tüm kamuoyunu ikna edecek net açıklamalar yapması, savcıların da bir an önce hukuki süreci başlatması lazım. Sessiz kalmak ancak meseleleri büyütür" düşüncesini dile getirdi.

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