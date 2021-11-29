HaberTürk yazarı Par: Sembolik Cumhurbaşkanlığı yapacak bir ismin Erdoğan gibi güçlü bir siyasetçi karşısında seçilme olasılığı zayıf kalır

HaberTürk yazarı Kübra Par, 6 muhalefet partisinin üstünde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş metninin tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatarak, "Parlamenter sistemde sembolik Cumhurbaşkanı istiyor muhalefet. Bu açıdan bakınca anlamlı gibi görünebilir fakat çıkaracağı zorluklar da var. Bunların başında, önümüzdeki seçime bu kritere uygun bir adayla gidilip gidilmeyeceği yer alıyor" düşüncesini dile getirdi.

Par, "Eğer ki 'Nasıl olsa sistemi değiştireceğiz, biz şimdiden bu kritere uygun yani 7 yıl sonra siyasetten emekliye ayrılacak sembolik bir ismi aday gösterelim. Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Başbakan gibi çalışır. Sistem değişince de seçtiğimiz Cumhurbaşkanı görevine devam eder' diye düşünecek olurlarsa ciddi bir risk almış olurlar. Örneğin daha yaşı genç olan Ekrem İmamoğlu veya onun gibi siyasette iddialı bir isim aday olamaz. Sembolik Cumhurbaşkanlığı yapacak bir ismin Erdoğan gibi güçlü bir siyasetçi karşısında seçilme olasılığı da zayıf kalır" dedi.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Daha da fenası, Cumhurbaşkanlığı'nı o sembolik isimle kazansalar dahi, Meclis’te sistem değişikliği için yeter sayıya ulaşamazlarsa yani şu anki sistemle devam etmek zorunda kalırlarsa yürütmenin başında karmaşa meydana gelir.

Dolayısıyla seçime güçlü bir adayla gidip sonra değişikliği denemeleri çok daha mantıklı olur."

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