HaberTürk yazarı Par: Sadece ekonomi kötü gittiği için Cumhur İttifakı’nın seçimi kaybedeceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP'nin ekonomideki olumsuz tabloya rağmen yüzde 35-40 bandında oya sahip olduğunu söyleyerek, "Kararsız seçmen son 1 yılda oran olarak artmasına rağmen muhalefete yönelmiyorsa bunda milli değerler ve inanç eksenli tercihlerin ciddi payı var" dedi.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Sol liberal kesim diye adlandıracağımız arkadaşlarımız bu gerçekle pek yüzleşmek istemese de muhalefet bloğu yüzde 50+1 bandını aşmak, hatta parlamento çoğunluğunu yakalayacak yüzde 60’a yakın oy oranını yakalamak istiyorsa Cumhur İttifakı’ndan kopma eğiliminde olan kararsız seçmenin, yani mutsuz AK Partililerin oyunu almak ZO-RUN-DA.

Kusura bakmasınlar ama sadece ekonomi kötü gittiği için Cumhur İttifakı’nın seçimi kaybedeceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.

Suriye tezkeresine “Hayır” diyen, dış politika konusunda milli hassasiyetleri anlamayan, “Ekmeğimiz yok ama olsun İHA SİHA’mız var” diyen seçmeni küçümseyen bir muhalefetin seçim kazanması çok zor.

Bu hassasiyetleri anlamak iktidar ile aynı dili konuşmakla eşitlenerek küçümsenemez.

Meral Akşener merkez sağın yeni lideri olma hedefine odaklandı. Bugüne kadar seküler sağ-milliyetçi seçmenden oy alıyordu. Artık onları dışarıda bırakmadan, AK Parti ve MHP tabanına da sesleniyor.

Atatürk, Demirel ve Erbakan’ı bir çizgide birleştirmeyi deniyor. Gelecekte AK Parti’nin yerine konumlanmayı, yani birinci parti olmayı istiyorsa doğru olan da budur. Bu yalnızca İYİ Parti’nin değil muhalefet bloğunun da faydasınadır.

“Güvenlikçi paradigma değişmeli” diyenlerin önce seçimin kazanılması gerektiğini unutmaması lazım. Akşener seçmen tabanını genişletmek istiyorsa liberal sol kanaat önderlerini memnun etme kaygısı taşımamalı. Anlaşılan taşımıyor da zaten."

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Murat Sabuncu yazdı: Meral Akşener 'yeni devlet' olma hayaliyle ve AKP paradigmasını aşmadan umut olamaz