HaberTürk yazarı Par: Parlamenter sisteme geçiş planı için bir araya gelen 6 partinin arasındaki rekabet zannettiğimizden fazla olabilir

HaberTürk yazarı Kübra Par, "6 parti liderinin parlamenter sisteme geçiş planını açıklamak üzere yapacağı toplantıda hangi sırayla oturacakları ve konuşacakları mesele olduğu" kulisini yazdı.

"Parti veya lider isimlerine göre alfabetik mi konuşsunlar yoksa yaş sıralaması mı yapılsın diye düşünülüyormuş" diyen Par, "Aldıkları oy oranına göre sıralama yapılmadığına göre kendi aralarındaki rekabet zannettiğimizden fazla olabilir" dedi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun da ittifaka katılma şartı olarak tüm partilerin ‘eşit’ temsil edilmesini ve Millet İttifakı’na eklemlenmiş görünmemek için ittifakın adının değişmesini istediği kulislerini hatırlatan Par, "Davutoğlu’nun ‘eşit’ temsil ısrarı da bana ilginç geldi. Yeni kurulan partiler kabine dağılımında eşit sayıda bakanlık talep ederse partiler arası pazarlıklar iyice kızışabilir" görüşünü aktardı.

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