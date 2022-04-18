HaberTürk yazarı Par: Ortak adayda uzlaşsalar bile 6 muhalefet partisinin çözmeleri gereken başka sorular ve sorunlar var

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "2-3 partiden oluşan bir ittifakın yürümesi bile kolay değilken, muhalefet Türkiye’de demokrasi zemininin genişleyebilmesi için zor olana talip oluyor ve 6 farklı ekol bir araya geliyor. Liderler her ne kadar masanın geleceği için özverili davransa da muhalefet açısından tablo her geçen gün daha çetrefilli hale geliyor. Ortak adayda uzlaşsalar bile çözmeleri gereken başka sorular ve sorunlar var." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "6'lı masa Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ittifaka dönüşecek mi? Bunun için Deva’nın şart koştuğu seçim sonrası geçiş süreci protokolünde anlaşabilecekler mi? Diyelim bu noktada uzlaştılar, adayı da belirlediler, kabineyi de önceden açıklayacaklar mı? Bakanlar üzerinde nasıl uzlaşacaklar? Bakanlar üzerinde uzlaşırlarsa, ekonomi, dış politika, tarım gibi belli başlı konularda ortak program açıklayacaklar mı? Milletvekili seçimleri için farklı ittifaklar kuracaklar mı? Bu soruların yanıtı hem partiden partiye hem de partilerin içindeki ekollere göre değişiyor." ifadesini kullandı.