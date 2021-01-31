HaberTürk yazarı Par: Önümüzdeki süreçte CHP içinden bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Yeni sistemin küçük partileri kilit aktör durumuna taşıması, kitle partilerinin yavaş yavaş çözülmesine, sağda ve solda çoklu yapıların oluşmasına neden oluyor. Bu süreçten tıpkı AK Parti, MHP ve Saadet gibi CHP de payına düşeni alacak. Önümüzdeki süreçte CHP içinden bir de sol parti çıkarsa şaşırmamak lazım." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Fakat yüzde 50+1 dengesi aynı zamanda seçmenlerde “Oyları bölmeyelim” bilincini artırıyor. Keskin kutuplaşma ortamı yeni kurulan partilerin işini zorlaştırıyor. AK Parti’den kopan iki yeni partinin oylarında ciddi bir yükseliş olmaması da bunun bir sonucu… Muharrem İnce ipleri atmadan önce CHP tabanından gelebilecek tepkileri ve yeni kurulan partilerin yaşadığı sıkışmışlığı gözden geçirse iyi olur…" düşüncesini dile getirdi.