HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşmelerinin büyük bir etki yaratmasını pek istemiyor gibiydi

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dünkü görüşmesine ilişkin olarak, "Hükûmeti sert sözlerle eleştirdiler tamam ama sanki ikisi de bu görüşmenin büyük bir etki yaratmasını pek istemiyor gibiydiler." görüşünü savundu.

Par, "Doların 8 lira eşiğine dayandığı, iç ve dış siyasetin son derece olaylı olduğu bir günde iki ismin bir araya gelip konuşmasının büyük bir etki yaratma potansiyeli vardı. Fakat nedense şöyle gümbür gümbür bir havası yoktu yaptıkları toplantının." düşüncesini dile getirdi.

Par, "İşte bu temkinlilik, bu dikkat, bu ince hesap nedeniyle ikisinin de oylarında ciddi bir yükseliş görünmüyor." ifadesini kullandı.

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