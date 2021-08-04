HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu’nun önündeki en büyük engel...

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim" sözlerini hatırlatarak, önündeki en büyük engelin CHP tabanı olduğunu söyledi.

Par, yazısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını "ciddi ciddi düşündüğünü" savunurken, şunları kaydetti:

"HDP dahil muhalefeti oluşturan tüm partilerin seçmeninden oy alabilecek doğru ismin kendisi olduğuna inanıyor. Daha önemlisi şimdiki sistemin Cumhurbaşkanı’na sağladığı yetkileri kullanmayıp parlamenter sisteme geçiş için koltuğunu kısa süre sonra terk etmeyi baştan kabul edecek ‘egosuz, nefsine hakim’ ismin kendisi olduğunu ima ediyor.

Fakat Kılıçdaroğlu’nun bu arzusunun önündeki en büyük engel ne İmamoğlu, ne Akşener ne de Mansur Yavaş...

En büyük engel CHP tabanı...

Dünkü çıkışından sonra bizzat CHP seçmeninden gelen eleştiriler bunu açıkça gösterdi.

İmamoğlu ve Yavaş dururken Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını çok riskli buluyor CHP’liler.

Haksız da sayılmazlar..."