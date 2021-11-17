HaberTürk yazarı Par: Kemal Bey, muhalif medyadaki kimi öfkeli yorumlara kızıyormuş, 'onlara rağmen başaracağım' diyormuş

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasıyla ilgili olarak, "CHP içinde bir grup Kemal Bey’in bu girişimini desteklerken, diğer bir grup ise kızmış. İlk videonun ardından 'Kimi kastediyor?' veya 'Ne gereği vardı?' homurdanmaları yükselmiş" dedi.

Par, "Ne stratejisi! Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun kimlerle helalleşeceğini sıralamasıyla ilgili olarak da "Kılıçdaroğlu helalleşmeye 28 Şubat mağdurlarını, ikna odalarına sokulan başörtülü kızları ve Roboski’yi anarak başladı. CHP geleneği içindeki katı laikçi ve ulusalcı çizginin bu sözlerden büyük rahatsızlık duyacağını tahmin etmek zor değil. Ama Kemal Bey bu yolda yalnız kalma riskini de göze alarak, yani asıl mücadeleyi kendi partisi içinde vererek bir yolculuğa çıkıyor. Oysa hem partisi hem de CHP’ye yakın medya içinde hesaplaşmayı helalleşmenin önüne koyanlar var. Onlar CHP’nin mevcut iktidara karşı çok daha rövanşist bir dil benimsemesini istiyor. Hâlbuki bu nobran tutum kararsızları Millet İttifakı’ndan uzaklaştırıyor" yorumunu yaptı.

Par, "Zira bir yandan AK Parti iktidarı ile hesaplaşacağınızı söyleyip diğer yandan AK parti seçmeni ile helalleşmeye çalışırsanız bunun inandırıcılığı olmaz. Duyduğuma göre Kemal Bey bu durumun farkındaymış.Başta Halk TV olmak üzere muhalif medyadaki kimi öfkeli yorumlara kızıyormuş, 'Onlara rağmen başaracağım' diyormuş. Fakat zaman zaman onların etkisinden kurtulamadığı da aşikâr" yorumunu yaptı.

TIKLAYIN - Helalleşeceği isimleri sayan Kılıçdaroğlu: Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum