HaberTürk yazarı Par: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, iki farklı teşekkürü hak ediyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki farklı teşekkürü hak ediyor. Birincisi Meclis’te bilgilendirme toplantısı yapmadan önce iki muhalefet liderini özel olarak ziyaret ettikleri için, ikincisi ise terör örgütü PKK’nın 13 vatandaşımızın operasyon sırasında öldüğü yalanına karşılık zihinlerde hiçbir soru işareti bırakmayacak netlikte detaylı açıklamalar yaparak bu terör örgütünün gerçek yüzünü tüm dünyaya gösterdikleri için..." görüşünü savundu.

Par yazısında, "Bakanlar muhalefeti ziyaret ederek üstüne düşeni yaptı. Şimdi sıra muhalefette. Bu konu üzerinden iktidarı elbette eleştirebilir, kafalarına takılan soruları dillendirebilirler. Ama daha öncelikli olan bu katliamın dünyaya duyurulması için öncülük etmeleridir. Her şeyden önce bunu 6 yıl boyunca her gün sevdiklerine kavuşmak için bekleyen 13 aileye borçlular." düşüncesini dile getirdi.